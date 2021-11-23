В Беларуси картофель в три раза дороже, чем в Европе

В Беларуси картофель в три раза дороже, чем в Европе14
- 23.11.2021, 17:06
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Инфляция набрала серьезный темп.
Telegram-канал «Беларусь за МКАДом» сравнил цены на картофель в Беларуси и соседних Литве и Польше:
— Белорусский картофель становится золотым. Ценник уже в три раза обогнал европейский.
В магазинах одной из популярных торговых сетей можно встретить довольно мелкий, кое-где побитый и позеленевший картофель по 1.40 BYN за килограмм. А мытый и чистый – по 2.40 BYN.
В соседних странах Запада - картошку можно купить в три раза дешевле. Например, в Польше в сети Kaufland на этой неделе можно приобрести картофель по цене 0,57 ВYN за килограмм. А литовская сеть Rimi предлагает картошку за 0.82 ВYN.