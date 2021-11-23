В Беларуси запретили спектакль о Тилле Уленшпигеле 6 23.11.2021, 17:14

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Чиновники испугались фразы «Жыве Фландрыя».

21 ноября в Национальном театре имени Якуба Коласа (Витебск) состоялась премьера спектакля «Ціль». Но следующие показы отменены. Сотрудники театра подтвердили zerkalo.io, что постановку запретили и сняли с репертуара.

Спектакль поставил художественный руководитель театра Михаил Краснобаева к 95-летию коллектива.

Сам по себе драматургический материал широко известен. Это пьеса драматурга Григория Горина, которую тот написал на основе знаменитого романа бельгийского писателя Шарля Де Костера «Тиль Уленшпигель». В нем рассказывается о борьбе фламандцев против испанского владычества в 16 веке, которая завершилась освобождением современных Нидерландов.

На показе присутствовало руководство Витебской области, а также представители министерства культуры: министр Анатолий Маркевич и Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

Как рассказали нам зрители спектакля, после окончания показа чиновники вручили актерам и сотрудникам театра награды, произнесли хвалебные речи в честь юбилея коллектива — театр в эти дни отмечает свое 95-летие.

Но по словам сотрудников театра, рассказавших об этом на условиях анонимности, чиновникам спектакль не понравился. Особенное раздражение у них вызвали использование на сцене красных лент и выкрики со сцены «Жыве Фландрыя!» (витебский театр работает на белорусском языке).

В результате спектакль сняли с репертуара. Показ, запланированный на 11 декабря, отменен — информация об этом появилась на сайте kvitki.by

Упоминание о спектакле отсутствует на сайте театра в разделе «Репертуар».

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