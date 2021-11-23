Беларусь заняла седьмое место с конца в Индексе цифровой свободы 1 23.11.2021, 17:40

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Китай, Куба и Россия заняли нижние строчки индекса.

Команда ProtonVPN, разработанного почтовой службой ProtonMail, опубликовала рейтинг Digital Freedom Index, сообщает dev.by. В рамках него специалисты изучили возможность свободного использования различных сервисов, доступ к соцсетям и новостям из независимых интернет-источников в разных уголках мира. Беларусь оказалась в антитопе в компании с такими странами, как Китай, Мьянма и Уганда.

Исследователи проанализировали 70 стран по 7 категориям, таким как свобода СМИ, барьеры для доступа в сеть, ограничения по контенту, нарушения прав пользователей, а также легальность порнографии, VPN-сервисов и соцсетей. При составлении использовались открытые данные организаций Freedom House и «Репортеры без границ».

Страной с наивысшим уровнем цифровой свободы названа Швеция. За ней следуют Португалия и Швейцария. Эстония замкнула первую пятерку, Польша стала 9-й, Великобритания и США — на 12 и 14 месте соответственно.

Самой несвободной с цифровой точки зрения стал Китай. Беларусь ушла недалеко и заняла 7 строчку снизу. Среди стран-соседок хуже результат только у России — она третья с конца.

Кроме того, Беларусь вошла в 10+% стран, где запрещены VPN-сервисы.

«Беларусь запретила не только VPN-сервисы, а вообще любые интернет-анонимайзеры в 2016 году, в том числе прокси и Tor. С тех пор цифровая свобода в стране ухудшается: правительство блокирует доступ в сеть, препятствует работе свободной прессы и ограничивает право граждан свободно выражать свое мнение», — написали авторы доклада.

Абсолютная свобода соцсетей зафиксирована менее чем в 60% рассмотренных стран. В трех действует полный запрет на соцсети: это Китай, Мьянма и Куба.

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