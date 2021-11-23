Белорусские власти остались с санкциями и мигрантами 6 Telegram-канал «Письмо к дочери»

23.11.2021, 17:45

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Фото: Reuters

И без всякого признания.

Видишь, устали белорусские власти от разговоров с воображаемыми европейским собеседниками. Целую неделю после беседы с Меркель, телевизор изображал прорыв и конструктивный диалог на западном направлении. А вчера вдруг: «Ой, сам с собой разговариваю!».

Разговаривать с воображаемым собеседником, конечно, предпочтительнее чем с настоящим. Во-первых, он никуда не может сбежать. А во-вторых, с настоящим никогда не добьешься такого полного взаимопонимания по поводу бессильности агрессивно-пассивной Польши.

Но при всех этих преимуществах есть один маленький недостаток – мигрантов по-прежнему некуда девать. Да и люди вокруг уже косятся недобрым глазом. Так что вчера белорусские власти обнаружили что ответственные контактные лица в ЕС «не хотят даже выходить на контакт». А на риторический вопрос «Что мне делать с моими мигрантами?», они у себя в ЕС отвечают «Можете оставить себе». И при этом старательно сохраняют дистанцию, безопасную для карьеры, репутации и политической кармы.

Вот на самом деле вчерашние слова о том, что с мигрантами придется разбираться самостоятельно, потому что «нам деваться некуда» - признание полного и безоговорочного поражения в текущем миграционном кризисе. Много месяцев разные люди намекали белорусским властям, что ничего хорошего они от этого кризиса не получат, а получат только плохое. Но власти все равно продолжали долбиться стихийными мигрантами в закрытые границы.

И только два звонка Меркель помогли белорусским властям наконец открыть глаза. Не сразу. Целую неделю власти питали свое самолюбие фантазиями наступающего признания и общеевропейской капитуляции.

Но, вместо этого оказалось, что звонки были частью ловкой интриги. Знаешь, как бывает, когда звонят пенсионерам, а пенсионеры после этих звонков теряют деньги. Вот белорусские власти, после звонка Меркель, потеряли то сомнительное преимущество, которое, в глаза европейского общественного мнения, им давала картинка 2.000 человек замерзающих в палаточном лагере в нескольких метрах от границы. Не станешь же, после всего что было, выгонять людей из логистического центра на улицу.

А Меркель вчера изящно завершила интригу, позвонив Светлане Тихановской. И ее разговор с Тихановской снимает всякие сомнения относительно признания, отмены санкций и начала конструктивного диалога.

Вот в результате этих двух звонков ЕС получил деэскалацию на границе, а белорусские власти остались без признания, но зато с санкциями и мигрантами. Хотя мигрантов все еще можно отправить домой. Но сейчас это уже будет выглядеть как безоговорочная капитуляция. Хотя, звонок Меркель давал властям шанс покончить с миграционным кризисом, сохранив лицо. Для этого надо было просто меньше фантазировать о дрогнувшей Европе.

А в ответ белорусские власти могут только закрыть доступ европейским чиновникам к пограничному очагу мультикультурализма и рассказывать Польше про «резких парней с Донбасса» с которыми придется считаться, если поляки вдруг закроют свою границу. Еще, конечно, может случиться новое стихийное возмущение миграционных масс. Но, во-первых, Польша умеет с этой стихией справляться и имеет чем на нее ответить. А во-вторых, как я себе понимаю, есть некоторые проблемы с мигрантами. Старые уже немножко устали, а новых брать особо негде.

Вот белорусским властям понадобилась неделя, чтобы осознать, что разговоры с Меркель были не прорывом, а провалом. И мне просто по-человечески любопытно, сколько же им понадобится времени, чтобы понять всю правду про интервью BBC? Хотя они же не ловят намеки.

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