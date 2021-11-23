Дело осталось за малым Telegram-канал «Баста!»

23.11.2021, 18:00

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Фото: ТАСС

Когда замолчат станки — мы молчать не будем.

Причин для забастовок у нас, белорусов, более чем достаточно. Сегодня узурпатор пытается превратить страну в концлагерь. Только реальные и решительные действия могут его остановить.

Если еще кто-то не знает о забастовке — расскажи ему. Кто-то сомневается — пришло время поддержать и рассказать ему, что нужно бороться. И тут уже без компромиссов, наши требования известны: освобождение политзаключенных и новые выборы. Никаких поблажек зажравшимся прихлебателям. Не забастуешь — попадешь под «оптимизацию». Уйдя в стачку есть шанс изменить все и сохранить свое рабочее место

Сегодня Лукашенко находится в просто катастрофическом положении. Мы добились уже многого: санкции, пустившие под откос экономику режима, полная изоляция хунты на международном уровне. Дело осталось за малым — остаться дома. Деньги со счетов сняты, продукты запасены. Прошлый год показал нам, что главное в забастовках — не останавливаться. Если предприятия по всей стране остановятся на 2-3 недели — колхозный режим падет. Остановленные доменные печи БМЗ, горящий факел над «Гродно Азотом», тишина на МТЗ, МАЗе и МЗКТ. Именно в тишине заводских цехов умрет диктатура. А когда замолчат станки — мы молчать не будем. Когда, если не сейчас?

Жыве Беларусь!

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