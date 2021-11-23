Под Белградом произошел мощный взрыв на фабрике по производству ракет

Под Белградом произошел мощный взрыв на фабрике по производству ракет2
- 23.11.2021, 18:27
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Есть жертвы.
Во вторник, 23 ноября, в Сербии произошел взрыв на фабрике, где производятся противоградовые ракеты. В результате происшествия погибли два человека, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.
Авария произошла на предприятии Ede pro в пригороде Белграда, которое занимается производством деталей для ракет, ракетных турбомоторов и топлива.
В этой части Белграда ощущались также сильные взрывы. На территории работают службы экстренной помощи. Причины взрыва на фабрике пока не известны.
Dobio kratak snimak pic.twitter.com/6uMOCAgVJR— 🚒ГАСИЛАЦ🚒 (@spasilac193_69) November 23, 2021