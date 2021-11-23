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В ЕС предложили создать «черный список» перевозчиков мигрантов

  • 23.11.2021, 18:36
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В ЕС предложили создать «черный список» перевозчиков мигрантов

Против них примут особые меры.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в связи с обострением миграционного кризиса у границы Беларуси и стран восточной Европы предложила создать «черный список» для перевозчиков нелегалов. Ее слова приводит агентство Reuters.

Сегодня, 23 ноября, ЕК выдвинула предложение о внесении в особый список всех лиц, занимающихся перевозкой беженцев к границам. Предполагается, что против них примут особые меры, которые в дальнейшем позволят снизить миграционный поток.

Фон дер Ляйен добавила, что страны Европейского союза (ЕС) сходятся в едином мнении относительно главного виновника происходящего. Она уверена: Лукашенко намеренно провоцирует усугубление кризиса.

«Тем самым ЕС испытывают на прочность. Это не миграционный кризис. Это попытка авторитарного режима дестабилизировать своих демократических соседей», — отметила глава ЕК.

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