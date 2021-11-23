«Таких очередей здесь не было никогда» 1 23.11.2021, 18:47

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Дальнобойщики рассказали, что сейчас происходит на границе.

Из-за ситуации на границе с нелегальными мигрантами пункт пропуска «Кузница-Брузги» закрыт с 8 ноября: фуры вынуждены выезжать в ЕС и обратно через другие ПП, что сразу же привело к появлению в них больших очередей. Например, по рассказам дальнобойщиков, в «Привалках» (граница с Литвой) очередь растянулась на 10 километров, ждать прохождения границы приходится не меньше трех суток. В «Каменном логе» очередь больше восьми километров.

— Стою вторые сутки в сторону «Привалки». Очередь на выезд из Беларуси больше десяти километров. Движения практически нет, все еле-еле, — рассказал zerkalo.io водитель из Гродно Максим (имя изменено. — Прим. ред.).

Коллеги Максима, которые стоят ближе к границе, сообщили ему, что в очереди стояли по трое-четверо суток. Мужчина говорит, что через «Привалки» он ездил много лет, таких очередей не видел никогда.

— Вся проблема в том, что закрыта «Кузница», начали ее объезжать, вот очереди и выросли. К тому же литовцы сейчас намного тщательнее осматривают машины, которые заходят из Беларуси. Такая ж ситуация и в других пунктах пропуска. С моей фирмы водитель сейчас в «Беняконях», стоит вторые сутки и до границы он еще не доехал.

Водитель говорит, что все его коллеги сейчас «на нервах»: спать нельзя, ведь хоть по чуть-чуть, но надо постоянно двигаться. К тому же мужчины следят, чтобы без очереди не проскочили «самые наглые». Таких они отслеживают, блокируют на дороге и отправляют в конец колейки.

— Магазина нет, ближайший остался позади, в Гоже. Туалета и душа тоже нет. Условий никаких. Голодными не сидим, обычно водители в рейс забивают холодильник продуктами, их хватает на неделю.

В ситуации быстро сориентировались предприимчивые местные: они ездят вдоль фур и предлагают дальнобойщикам обеды по 10 рублей. Максим рассказал, что в контейнере вареная картошка, две котлеты и салат. Водитель оценил его как «сытный и недорогой».

Водитель-международник Вячеслав выезжал сегодня днем из Беларуси через ПП «Каменный лог».

— К счастью, я в колейке не стою — у меня пропуск на год, который стоит 1400 евро. Минуя очередь я проезжаю прямо к границе, там меня запускают на стоянку-накопитель и я иду оформляться.

Вячеслав заехал в накопитель около двух часов ночи, не прошло и суток, как он выезжает из сопредельного ПП «Мядининкай» в Литве. Это считается очень быстрым оформлением.

— Сочувствую коллегам, которые стоят в очереди — это очень изнурительно. Фирмы экономят на пропусках, а водители из-за этого страдают. Стоят в колейках, теряют время и деньги, — говорит Вячеслав.

Хотя признает, очереди выросли значительно: в «Каменном логе» колейка сегодня восемь километров, а обычно — не больше трех.

Еще один белорусский дальнобойщик сейчас находится возле «Каменного лога» в сторону выезда из Беларуси.

— Встал в очередь в пятницу, сегодня вторник, даже не заехал в терминал. Очередь в течение суток практически не уменьшается. За три года работы, у меня впервые такое долгое прохождение границы, — рассказал мужчина.

В свою очередь Госпогранкомитет сегодня заявил, что проблемы оформления грузового транспорта на границе стран ЕС и Беларуси в первую очередь связаны с тем, что Литва и Польша не выполняет нормативы пропуска грузовиков через границу.

«Польша закрыла в одностороннем порядке автодорожный пункта пропуска „Кузница Белостоцкая“. Это на треть сократило пропускную способность польского направления. Оставшиеся два пункта пропуска выполняют установленную норму только на 60%. Белорусская же сторона запускает транспорт на свою территорию без задержек», — сообщает ГПК.

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