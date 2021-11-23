В Беларуси продуктовая инфляция бьет рекорды 23.11.2021, 19:01

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Лукашенковский вице-премьер заявил, что цены будут расти и дальше.

В Беларуси не удастся избежать роста цен на продовольственные товары, заявил вице-премьер Александр Субботин. Среди причин этого — рост мировых цен и опасения, что белорусские товары будут активно вывозить за границу, если чиновники будут сдерживать их стоимость. «Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар», — заявил Александр Субботин. Напомним, в Беларуси продуктовая инфляция бьет рекорды, особенно подскочили цены на овощи, мясо, сладости и картофель.

Субботин убежден, что рост цен на продовольственные товары объективно не избежать. Это связывают с ростом мировых цен. В этой ситуации чиновники опасаются, что белорусские продовольственные товары будут активно вывозить из страны, если на них будут сдерживать цены.

«Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар. То есть переток будет в любом случае. Границы как таковой же у нас нет в Союзном государстве», — заявил Александр Субботин.

Вице-премьер также уточнил, что дорожают товары, которые так или иначе влияют на конечную стоимость сельхозпродукции, в том числе удобрения, некоторые импортные составляющие, запчасти.

«Все объективно растет. Поэтому где-то удержать цену без ущерба для производителя мы не сможем. Но есть большое количество механизмов, как снивелировать эти скачки. Это и адресная поддержка малоимущих слоев, это и где-то ограничение маржинальности, ограничение рентабельности торговых сетей, — сказал Александр Субботин. — Все эти механизмы в правительстве известны, ими активно пользуемся. И мы стараемся максимально сдерживать рост цен», — подчеркнул вице-премьер.

Александр Субботин убежден, что Беларуси не грозит нехватка продовольствия.

«Я скажу так: дефицита не будет — это 100%. Потому что мы производим в разы больше, чем нам нужно. И потому, что у нас первое — это собственная продовольственная безопасность и обеспечение внутреннего рынка. Это — константа, аксиома», — заявил вице-премьер.

Напомним, продукты в Беларуси за 10 месяцев подорожали на 9,3% (годом ранее — 3,5%). При этом цены на отдельные позиции выросли заметнее, чем средний показатель по продуктовой инфляции. Особенно рванули цены на овощи, которые выращивают в основном в нашей стране, а импортируют заметно меньше. В лидерах по подорожанию также оказались многие мясные продукты и сладости.

Подорожание продовольствия происходит на фоне проблем в сельском хозяйстве. Так, в некоторых областях упало производство молока, также наблюдается сокращение числа коров. Также в нынешнем сезоне оказался хуже прошлогоднего урожай зерна, картофеля, овощей в открытом грунте, а также объемы мяса. При этом число свиней сократилось почти на 10%. Напомним, проблемы в сельском хозяйстве разгоняют подскочившие цены, а также тормозят рост ВВП.

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