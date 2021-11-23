БОР подвел итоги 24-го дня забастовки 23.11.2021, 19:21

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Готовятся забастовки таксистов.

Команда БОРа подвела итоги двадцать четвертого дня забастовки

На сегодняшний момент число отсутствующих на рабочих местах по разным причинам сотрудников сохраняется на уровне более миллиона сотрудников из четырех миллионов трудоспособного населения.

Увольнения на заводах начали приобретать массовый характер. Предпродажные чистки начали достигать сотен сотрудников на местах, от чего объемы производств на заводах начинают падать и без учета забастовки.

Из-за нововведений минтранса готовятся забастовки таксистов, которые могут остаться без работы ввиду того, что по новым правилам многие агрегаторы будут вынуждены покинуть белорусский рынок.

Ситуация на границе вынудила ЕС ввести новые санкции против перевозчиков и туристических компаний, которые так или иначе замешаны в обострении миграционного кризиса.

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