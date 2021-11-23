В Вильнюсе появилась «Аллея белорусской демократии» 23.11.2021, 20:16

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Аллея появилась на набережной Вилии.

В Вильнюсе депутаты, политики и общественные деятели посадили «Аллею белорусской демократии», сообщает БАЖ.

«Аллея белорусской демократии» — это 16 деревьев, по одному саженцу на каждый месяц после событий августа 2020 года.

Аллея появилась на набережной Вилии недалеко от Парламента Литвы, пишет Delfi. Весной, когда позволят погодные условия, будут высажены еще деревья, снова — по количеству месяцев с августа 2020 года.

«Мы хотим напомнить, что главная цель жителей Беларуси — новые демократические выборы. Пока они не состоялись, гражданам грозит преследование и жестокие нарушения прав, а ЕС – непрогнозируемые и бесчеловечные гибридные атаки», – отметил накануне депутат Гедрюс Сурплис.

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