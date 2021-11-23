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Белорус Шкурин выйдет в стартовом составе киевского «Динамо» против «Баварии»

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  • 23.11.2021, 20:30
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Белорус Шкурин выйдет в стартовом составе киевского «Динамо» против «Баварии»
Илья Шкурин

В августе Илья Шкурин поддержал перемены в Беларуси.

Белорусский футболист Илья Шкурин выйдет в стартовом составе киевского «Динамо» против «Баварии»

Составы «Динамо» и «Баварии» на матч Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Киеве и начнется в 20:45 по белорусскому времени.

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кендзера.

«Бавария»: Нойер, Павар, Горецка, Левандовски, Сане, Коман, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Толиссо, Мюллер.

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