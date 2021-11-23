Караев пытался найти «пострадавших милиционеров», но не смог 11 23.11.2021, 20:45

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В Сеть слили разговор экс-главаря лукашенковского МВД.

«Кибер-Партизаны» опубликовали запись разговора экс-министра внутренних дел Юрия Караева с одним из подчиненных. Речь идет о том, что надо «срочно найти» пострадавших во время разгона массовых акций милиционеров.

Как утверждается, запись была сделана 10 сентября 2020 года. На ней Караев требует у подчиненного срочно найти пострадавшего от протестующих милиционера.

— Здравия желаю товарищ министр. По вашему указанию — Козлов.

— Здравия желаю. Смотри, срочно надо найти тех, кто пострадал в результате действий на массовых беспорядках, я имею в виду наших милиционеров. Чтобы они дали интервью, это очень важно.

(Долгая пауза).

— У вас есть такие? — уточняет мужчина с голосом Караева.

— Товарищ министр, у нас пострадали в Молодечно — сотрудник уголовного розыска. Но в большой степени пострадали сотрудники внутренних войск — и в Молодечно, и в Жодино. А во всех остальных случаях повреждения, они незначительные.

В ходе разговора выясняется, что пострадавший сотрудник уголовного розыска, который сломал зуб, когда пошел на спортсмена Алексея Кудина, интервью уже давал.

— Тогда его не надо. Тогда на военнослужащих опираемся, — говорит товарищ министр.

6 сентября 2020 года тогда министр внутренних дел Юрий Караев заявил в эфире СТВ, что с 9 по 10-е августа пострадали 11 сотрудников «у некоторых тройные переломы — слава богу, что все живы».

Однако поговорить с милиционерами, получившими тяжелые травмы в ходе протестов, журналистам не удалось. Не было таких публикаций и в государственных СМИ.

Сегодня генерал Караев занимается доставкой шаурмы для завезенных режимом Лукашенко мигрантов.

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