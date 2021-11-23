Литва проведет клинические испытания препарата от коронавируса COVend 23.11.2021, 21:05

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В клинических испытаниях будут участвовать около 30 пациентов.

В Литве Каунасская клиническая больница начнет научные и клинические исследования лекарств от коронавируса. Препарат получил название COVend.

Об этом пишет LRT.

В клинических испытаниях будут участвовать около 30 пациентов. Производитель препарата не указывается из-за конфиденциальности.

По словам руководителя проекта Вильмы Трашкайте-Юшкявичене, Литва одна из первых в мире сможет предложить своим пациентам лекарства против коронавируса.

Продолжительность проекта, в котором будут участвовать восемь стран Европы, составляет около 26 месяцев.

В то же время Франция уже завершила соответствующие испытания, результаты которых назвали "многообещающими".

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