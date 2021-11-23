Сергей Дылевский: Чем рабочие будут кормить семьи? 5 Сергей Дылевский

23.11.2021, 21:28

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У нас есть все шансы достойно жить и зарабатывать в Беларуси.

Таким вопросом задается каждый белорусский рабочий, когда становится перед выбором поддержать забастовку или нет. Что будет, если не поддержать я рассказывать не буду. Мы и так живем в этом не один десяток лет.

Мизерные зарплаты, «бесплатная медицина», когда сам себе повторяешь: не дай бог заболеть, финансово не потяну, такое же бесплатное образование и нищенские пенсии. Все эти аспекты молчаливого согласия мы встречаем каждый день. Зарплаты хватает только на еду и простенькую одежду, причем выбираешь с этой зарплаты купить что-то себе, жене или детям. Вместе не получается. Если нужно приобрести более дорогое: бытовую технику, телефон, а с недавнего времени ребенка в школу собрать, это уже нужно брать кредит. Да, под грабительский процент, да с плавающей ставкой, но ведь все так делают.

Вспомните, когда вы в последний раз прожили месяц так, чтобы приобрести все необходимое, покрыть свои небольшие «хотелки» и при этом остались деньги. Навряд ли вспомните. Вот и я таких месяцев не припоминал.

Но, работая не в Беларуси (в Польше, для тех кто в танке) по простой рабочей специальности сварщиком я начал понимать, что со своими запросами я зарабатываю больше, чем трачу на семью. Чтобы не быть голословным, я собрал для вас некоторые данные по средним зарплатам в странах соседках нашей родины.

Отмечу, что заработные платы приведены в евро по курсу банков стран.

Это десять распространенных специальностей. Заработные платы колеблются от минимума к максимуму в зависимости от квалификации работника. Все данные взяты из открытых источников.

А как же обстоят дела с зарплатами в стране-соседке в которую так рвется шкловский фашист? Да да, я про Россию. Там сварщик получает по официальной статистике в среднем 691 евро, педагог 369 евро, токарь 650 евро, 350, пожарный 380, врач 500, строитель 464, уборщик 250 евро, а инженер 595 евро. Как мы можем видеть, «сверхдержава» топчется рядом с нами...

В общем, зарплаты в нашей стране будут зависеть только от нас самих. Если мы будем думать что лучше оставить все как есть, то очень скоро денег не будет хватать даже на еду. Но если каждый из вас решится изменить свою жизнь и нашу страну, то у нас есть все шансы достойно жить и зарабатывать в Беларуси. Стоит просто захотеть и вам будет хватать вашей зарплаты, вы сможете баловать себя и своих близких и не думать в конце месяца, как дотянуть до зарплаты. Все в ваших руках. Требуйте справедливой оплаты, бастуйте, чтобы отстоять ваше право, меняйте жизнь свою и своей страны к лучшему.

Бастуй, Беларусь!

Жыве Беларусь!

Сергей Дылевский, телеграм-канал БОР

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