Директор канадских авиалиний заявил, что не знает одного из государственных языков 3 23.11.2021, 21:38

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Фото Монреаля: Pixabay.com

Начались протесты.

Майкл Руссо, директор канадских авиалиний Air Canada, выступил в этом месяце перед франкоязычной аудиторией на английском языке. На вопрос журналистов, говорит ли он по-французски, Руссо признался: «Я прожил в Квебеке 14 лет, не зная французского, и думаю, что это много хорошего говорит о городе Монреаль». Около сотни человек с плакатами подтянулись к аэропорту под Монреалем, требуя отставки Руссо. О скандале сообщает Wall Street Journal.

Противостояние франкоязычных и англоязычных канадцев в Квебеке продолжается с XVIII века. Но теперь защитники французского языка пошли дальше и начали адресно бороться с руководителями крупного бизнеса, которые так и не выучили государственный язык.

«Это оскорбление Квебека», — заявляют организаторы протестов. Французский — государственный язык в Канаде, а в Квебеке он официальный язык правительства, судов, образования и бизнеса, начиная с 1970-х годов.

До 1970-х управленческие должности ведущих компаний занимали в основном англоязычные люди. Сейчас ситуация меняется. Стоит учесть, что население Квебека — 8 миллионов человек, а англоязычных среди них — только семьсот тысяч.

Квебек последовательно вводит более строгие языковые правила. Так, в 2019 году Федеральный суд Канады обязал все те же авиалинии Air Canada выплатить 17 тыс. долларов моральной компенсации франкоязычной паре, заметившей на борту самолета, что надписи «Выход» и «Осторожно» сделаны большими буквами по-английски и меньшими по-французски.

Руководство авиалиний вынуждено было оправдываться за слова своего директора. Они уже заявили, что Руссо начал брать уроки французского языка и экзамен по нему будет включен в его ежегодную аттестацию.

Но процесс пошел, и ничем его не остановить. Случай с незнанием французского языка Майклом Руссо премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «просто неприемлемым». И даже отказался комментировать.

Премьер Квебека Франсуа Лего уже заявил, что хочет провести встречу со всеми директорами крупных компаний Квебека и обсудить их французский язык. Представители директоров начали публиковать отчеты о своих языковых компетенциях. Одни берут частные уроки, другие активно занимаются на курсах.

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