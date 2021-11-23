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Завтра в Беларуси ожидается до +6 градусов

  • 23.11.2021, 22:00
Завтра в Беларуси ожидается до +6 градусов

Ночью прогнозируются морозы.

Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 24 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, по востоку 5-7 градусов мороза. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.

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