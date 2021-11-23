Евро и доллар резко подорожали

Евро и доллар резко подорожали3
- 23.11.2021, 21:40
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Закрывайте банковские счета, снимайте деньги и покупайте валюту.
Евро и доллар США резко выросли в цене, российский рубль подешевел по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на 0,74%, доллар США подскочил на 0,96%, российский рубль упал в стоимости на 0,73%.
По итогам торгов 23 ноября на бирже были установлены следующие курсы:
евро – 2,83 рубля,
доллар США – 2,51 рубля,
100 российских рублей – 3,36 белорусского рубля.
Закрывайте банковские счета, снимайте деньги и покупайте валюту. Не храните деньги в белорусских банках.