Умерла старейшая жительница планеты 2 23.11.2021, 22:05

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Франциска Сусано

Cтатус покойной как самого старого человека на планете подтвержден Книгой рекордов Гиннесса.

На Филиппинах на 125 году жизни умерла старейшая жительница планеты Франциска Сусано. Об этом сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.

Долгожительница скончалась вечером в понедельник, 22 ноября. «С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», — говорится сообщении.

В местном управлении здравоохранения отметили, что у женщины не было никаких симптомов вирусного заболевания.

По данным городских властей, статус покойной как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса.

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