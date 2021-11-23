Европарламент обсудил ситуацию в Беларуси и кризис на польско-белорусской границе 23.11.2021, 22:10

ЕС един и солидарен с Польшей, Литвой и Латвией.

Европарламент 23 ноября обсудил ситуацию в Беларуси и кризис на польско-белорусской границе. Депутаты Европарламента призвали к усилению давления на режим Александра Лукашенко. Премьер-министр РП Матеуш Моравецкий направил депутатам ЕП письмо, в котором призвал европейские институты не идти на уступки Минску и Москве, передает «Радио Польша».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в «черный список» войдут перевозчики, поддерживающие незаконный ввоз мигрантов в Беларусь. Она также добавила, что в новом бюджете ЕС будет предусмотрено 6 миллиардов евро на защиту границ ЕС. Средства будут потрачены среди прочего на покупку средств мониторинга, транспортных средств, оборудования для пограничной службы. Кроме того, 3,5 миллиона евро выделены на поддержку добровольного возвращения мигрантов на родину.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что на польско-белорусской границе мы имеем дело не с миграционным кризисом, а с попыткой дестабилизировать ЕС авторитарным режимом Александра Лукашенко: «Этот циничный шантаж имел обратный эффект: Европа едина в солидарности с Латвией, Польшей и Литвой в этом вопросе».

24 ноября в полдень в Европарламенте с речью выступит Светлана Тихановская, которая, вероятно, выиграла президентские выборы в Беларуси год назад. Реальные результаты так и не были опубликованы, режим Лукашенко сфальсифицировал выборы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».