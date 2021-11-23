Полсотни мигрантов пытались силой штурмовать границу Польши 23.11.2021, 22:19

Минобороны Польши показало видео.

Польская погранслужба сообщила о попытке штурма участка границы в районе села Беловежа мигрантами из стран Ближнего Востока, тысячи из которых находятся в Беларуси.

Пограничники Польши сообщили о новых попытках прорыва границы мигрантами.

Минобороны Польши показало видео попытки прорыва, а погранслужба отметила, что 50 агрессивных иностранцев удалось остановить. В Министерстве национальной обороны заявили, что штурмовать границу мигрантам помогали белорусские силовики.

Rejon Białowieży: kolejna próba nielegalnego przekroczenia granicy została wczoraj udaremniona przez żołnierzy i funkcjonariuszy. Atak agresywnych migrantów był wspierany przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jnedZOfCzb — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 23, 2021

За прошедшие сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Днем ранее было 346 попыток, включая одну массовую — около 150 человек агрессивных мигрантов пытались преодолеть заграждения и ряды польских силовиков. Тогда прорыв тоже контролировали сотрудники белорусских спецслужб.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

Польша продолжает останавливать группы мигрантов каждый день.

С этим же сталкивается и Литва. Ранее глава Службы охраны государственной границы Рустам Любаев заявил, что белорусские силовики изменили тактику проталкивания мигрантов и делят их на группы от 3 до 5 человек. Это усложняет их задержание.

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