«Зашла в интернет-банкинг и лишилась 1700 рублей»3
- 23.11.2021, 22:30
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Минчанка стала жертвой мошенников.
46-летняя минчанка зашла на фишинговый сайт и в итоге потеряла крупную сумму денег. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба минской милиции.
Женщина хотела оплатить счета через интернет-банкинг и по ссылке в браузере зашла на сайт, который по оформлению казался очень похожим на официальную страницу банка. После того как минчанка ввела свой логин и пароль, система зависла. Позже выяснилось, что с банковской карты без следа исчезли 1700 рублей.
— Было установлено, что потерпевшая прошла по ссылке, ведущей на мошеннический интернет-сайт, на котором был введен логин и пароль доступа от личного кабинета. Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, — комментируют представители Партизанского РУВД г. Минска.
В милиции напомнили, что перед входом в личный кабинет интернет-банкинга нужно обращать внимание на доменное имя сайта банка. Отличия хотя бы в одной букве, точке или цифре указывают на то, что сайт поддельный.