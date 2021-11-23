Более трехсот нелегалов, попавших в Литву из Беларуси, покинули страну 23.11.2021, 22:47

3,636

Иракские дипломаты помогают нелегальным мигрантам вернуться домой.

Более трехсот мигрантов, незаконно попавших в Литву из Беларуси, уже покинули республику добровольно или были депортированы, передает литовское МВД.

"Иракские дипломаты помогают нелегальным мигрантам вернуться домой из Литвы. Об этом сообщила пресс-служба литовского МВД. По данным ведомства, 321 мигрант, незаконно прибывший в Литву из Беларуси, уже покинул республику добровольно или был депортирован.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе Литву посетила делегация посольства Ирака в Польше. В течение недели иракские дипломаты помогли оформить проездные документы и уладить формальности, необходимые для возвращения домой еще 88 мигрантов. Тридцать из них уже отправились в Ирак в пятницу и субботу, а остальные, как ожидается, уедут в течение двух недель. Кроме того, по последним данным, еще 77 человек хотят добровольно вернуться в страны происхождения. Иракские дипломаты посетили три поселения мигрантов: Кибартай, Пабраде и Мядининкай.

"Мы сотрудничаем с иракскими официальными лицами в Варшаве в вопросах возвращения их граждан в страну происхождения. Если иракские граждане изъявляют желание вернуться, им выдаются проездные документы", – приводит издание слова министра внутренних дел Агне Билотайте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».