Эпоха Лукашенко близится к концу 4 Александр Фридман

23.11.2021, 23:15

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

Диктатор проиграл.

В ЕС не скрывают своего удовлетворения по поводу вырисовывающейся победы в миграционном эпизоде «гибридной войны». Лукашенко остался у разбитого корыта и будет наказан новыми санкциями. За стол переговоров его не пригласили и требования не выполнили – и это при том, что за спиной у белорусского диктатора маячила тень Кремля.

Объединенными усилиями и с помощью настойчивости и политической хитрости ЕС преподал Лукашенко урок, который должен стать поучительным примером для других диктаторов, намеревающихся попытать счастья в «миграционной лотерее».

Диктатор проиграл и это чувствительное поражение скорее всего ставит крест на заигрываниях с Западом и еще раз подтверждает, что эпоха Лукашенко неминуемо близится к концу.

Александр Фридман, телеграм

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