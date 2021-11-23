Эпоха Лукашенко близится к концу

Эпоха Лукашенко близится к концу4
- Александр Фридман
- 23.11.2021, 23:15
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Диктатор проиграл.
В ЕС не скрывают своего удовлетворения по поводу вырисовывающейся победы в миграционном эпизоде «гибридной войны». Лукашенко остался у разбитого корыта и будет наказан новыми санкциями. За стол переговоров его не пригласили и требования не выполнили – и это при том, что за спиной у белорусского диктатора маячила тень Кремля.
Объединенными усилиями и с помощью настойчивости и политической хитрости ЕС преподал Лукашенко урок, который должен стать поучительным примером для других диктаторов, намеревающихся попытать счастья в «миграционной лотерее».
Диктатор проиграл и это чувствительное поражение скорее всего ставит крест на заигрываниях с Западом и еще раз подтверждает, что эпоха Лукашенко неминуемо близится к концу.
Александр Фридман, телеграм