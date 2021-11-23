закрыть
24 ноября 2021, среда, 1:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты придумали еще один способ попасть в Польшу

  • 23.11.2021, 23:24
  • 9,714
Мигранты придумали еще один способ попасть в Польшу

За сутки фиксируется нескольких десятков таких случаев.

Мигранты из Беларуси пытаются перебраться в Польшу вплавь на понтонах через пограничную реку Буг, чтобы попасть в Люблинское воеводство. Об этом рассказал Radio Zet заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

«Мы видим очень опасные случаи. Мигранты концентрируются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах», — заявил он.

Скуркевич также сообщил о проблемах в окрестности Беловежи. «Погранпереходы штурмуют группы до нескольких сотен человек», — пояснил замминистра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип