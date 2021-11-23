Мигранты придумали еще один способ попасть в Польшу
- 23.11.2021, 23:24
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За сутки фиксируется нескольких десятков таких случаев.
Мигранты из Беларуси пытаются перебраться в Польшу вплавь на понтонах через пограничную реку Буг, чтобы попасть в Люблинское воеводство. Об этом рассказал Radio Zet заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.
«Мы видим очень опасные случаи. Мигранты концентрируются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах», — заявил он.
Скуркевич также сообщил о проблемах в окрестности Беловежи. «Погранпереходы штурмуют группы до нескольких сотен человек», — пояснил замминистра.