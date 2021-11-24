Глава Минобороны Польши: Власти Беларуси изменили метод атаки на границу 2 24.11.2021, 8:12

7,998

фото: east news

Белорусские cпецслужбы начали действовать в открытую.

«Мы готовы к тому, что кризис на польско-белорусской границе будет продолжаться, и мы предполагаем, что таковы планы агрессора; изменен только метод этой атаки», – заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

У Мариуша Блащака в программе «Гость новостей» на канале TVP Info поинтересовались ситуацией на польско-белорусской границе: ожидать ли дальнейших гибридных атак и готова ли Польша к ним.

- Мы готовы. Действительно, неделю назад у нас была такая накопленность: три тысячи человек были отправлены белорусскими службами атаковать польскую границу в Кузнице. Бросали камни в польских офицеров и солдат, – ответил глава Минобороны Польши.

Как пояснил Мариуш Блащак, сейчас «действует много небольших групп, которые вторгаются на польскую границу, уже с открытым забралом выступают белорусские cпецслужбы, которые, несомненно, поддерживают мигрантов, поощряют их незаконно пересекать границы».

Мы готовы к тому, что этот кризис будет продолжаться, и поэтому мы предполагаем, что таковы планы агрессора. Нет никаких сомнений в том, что режим Лукашенко существует только потому, что у него есть поддержка Кремля», – добавил министр обороны Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».