«Лукашенко проиграл на оба фронта, причем Кремлю задолжал больше» 9 24.11.2021, 8:25

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Диктатор в последнее время не выходит из состояния истерики.

После публикации интервью BBC у Лукашенко случилась истерика. Она походу и не заканчивалась с момента прихода журналиста, пишет телеграм-канал CYNIC со ссылкой на «Последний Инсайдер»

«Лукашенко трижды пересматривал этот шедевр от живущего в Москве собкора BBC, «орал и плевал в экран», а потом «тяжело напился», передает наш с вами друг, знакомый с обстановкой в задних комнатах резиденции в «Озерном», бывшей дачи маршала Тимошенко.

Поорать действительно было с чего (BBC сделали убойную выжимку; официальные каналы Беларуси распространяют вдвое более длинную и впятеро более беззубую версию).

На днях обсуждал с другом в аппарате «союзного государства», выиграл или проиграл Лукашенко свою «замутку» с мигрантами. Ответ: «проиграл на оба фронта, причем Кремлю задолжал больше». Потому-то он, видимо, и заогрызался, предлагая Путину «сесть за стол переговоров с Навальным» и угрожая «начать ядерную войну силами России» (все это есть на видео).

«Последний Инсайдер» не будет держать беспристрастный вид в отношении Лукашенко. Истерика «соседа по окопу» (таких ярких еще не было) радует: мозаичный псих с мочеприемником уже надоел всем.

«Последний Инсайдер», к слову, не самый оппозиционный канал: он вполне себе «защитный» и «осторожный» на рубежах «сливов», поэтому такое откровенно издевательское высказывание в сторону Лукашенко говорит о том, что система пытается лавировать и максимально дистанцироваться от Лукашенко.

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