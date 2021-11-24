Курс рубля не удержали: ждать ли очередей у обменников? 2 24.11.2021, 8:33

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архивное фото: reuters

К факторам, играющим против белорусской валюты, с декабря добавится еще один.

23 ноября 2021 года курсы валют продолжили свой рост. Значительную часть года белорусский рубль только и делал что укреплялся, пишет «Инфобанк».

Но с начала ноября все пошло не по плану, российский рубль начал дешеветь, на границе развернулся "миграционный кризис" и белорусский рубль ощущает слабость.

А тут еще и санкции с декабря начнут действовать по полной программе. Как бы это не стало признаком болезни "зайчика"...

Наличные курсы в белорусских банках выросли вслед за торгами на бирже.

Дешевле всего доллар можно купить за 2,519 рубля, а вот максимум на сегодня это - 2,55 рубля

Евро, минимум - 2,834 рубля, а максимум - 2,86 рубля

Российский рубль, минимум - 3,368 рубля за 100 российских, а максимум 3,53 рубля за 100 российских

Что касается российского рубля, на его состояние надо смотреть особенно пристально, ибо чем больше интеграция, тем сильнее он влияет на белорусского собрата.

Так вот, российский рубль тоже падает, и достаточно активно. Особенно после сообщений о подготовке к войне и финансовыми проблемами с Роснано.

Российский рубль во вторник снизился до отметки 75 по отношению к доллару, приблизившись к самому слабому уровню с середины 2021 года и пострадав от опасений войны с Украиной, что также вызвало массовую распродажу на рынке государственных облигаций...

В этом месяце рубль оказался под давлением продаж из-за опасений Запада по поводу возможного военного вмешательства России в Украину. Москва отвергла такие предложения как подстрекательские и пожаловалась на растущую активность в регионе военного альянса НАТО.

Рубль продолжил потери на этой неделе после того, как Служба внешней разведки России сравнила ситуацию в Украине с ситуацией, предшествовавшей войне в Грузии в 2008 году.

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