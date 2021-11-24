Медики назвали самый опасный симптом коронавируса, который сложно заметить

Медики назвали самый опасный симптом коронавируса, который сложно заметить2
- 24.11.2021, 8:36
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Пациентам нужно обратить внимание на два главных признака.
По словам украинских медиков, одним из самых опасных осложнений коронавируса является появление тромбов в сосудах.
Об этом сообщили представители украинского Минздрава в Facebook.
Так, чаще всего тромбы образуются в глубокой вене ноги. Эти сгустки могут передвигаться по сосудам и даже попадать в легкие. Этот симптом может стать причиной смерти пациента.
По словам врачей, нужно обращать внимание на такие симптомы:
боль и/или чувствительность в икроножной мышце или бедре
отек ноги стопы или лодыжки
покраснение и/или заметное изменение цвета тела.
Кроме того, симптомами, говорящими о тромбозе, также могут быть одышка, болезненные ощущения в области груди, головокружение и внезапные потери сознания.