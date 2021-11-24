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Медики назвали самый опасный симптом коронавируса, который сложно заметить

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  • 24.11.2021, 8:36
  • 17,318
Медики назвали самый опасный симптом коронавируса, который сложно заметить

Пациентам нужно обратить внимание на два главных признака.

По словам украинских медиков, одним из самых опасных осложнений коронавируса является появление тромбов в сосудах.

Об этом сообщили представители украинского Минздрава в Facebook.

Так, чаще всего тромбы образуются в глубокой вене ноги. Эти сгустки могут передвигаться по сосудам и даже попадать в легкие. Этот симптом может стать причиной смерти пациента.

По словам врачей, нужно обращать внимание на такие симптомы:

боль и/или чувствительность в икроножной мышце или бедре

отек ноги стопы или лодыжки

покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Кроме того, симптомами, говорящими о тромбозе, также могут быть одышка, болезненные ощущения в области груди, головокружение и внезапные потери сознания.

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