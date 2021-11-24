Черная неделя Лукашенко: у диктатора произошло сразу четыре провала 16 24.11.2021, 8:45

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фото: ТАСС

Хронология пикирования «сбитого летчика».

С понедельника 15 ноября по понедельник 22 ноября произошло несколько знаковых событий со знаком минус для Лукашенко.

Сайт udf восстановил хронологию.

Общение с Меркель: от эйфории до «кидалова»

Иллюстрация: u-f.ru

Пресс-служба Лукашенко сообщила 15 ноября, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с ним и общение продлилось 50 минут.

17 ноября Меркель и Лукашенко поговорили во второй раз. Госпропаганда праздновала победу: мол, Запад готовится заключить сделку с руководителем Беларуси и фактически признать его легитимность.

Но ни того, ни другого так и не произошло. 22 ноября Лукашенко с разочарованием констатировал:

«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по двум тысячам беженцам. У нас же в этом лагере около двух тысяч беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия) их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), — контактные лица. Они на контакт даже не выходят».

Кризис с мигрантами: Польша контратакует

Фото: Reuters

Мало того, что с Меркель у Лукашенко ничего не выгорело. Белорусские власти в ситуации миграционного кризиса, похоже, загнали себя в тупик и находятся на грани полного провала.

На прошлой неделе после штурма мигрантами границы с бросанием камней власти Польши выдвинули официальному Минску ультиматум. Они потребовали до 21 ноября стабилизировать обстановку на границе, иначе будет закрыто железнодорожное сообщение.

На данный момент можно говорить, что это сработало: мигрантов отправили в логистический центр. Похоже, белорусские власти пребывают в растерянности и не знают, что делать дальше.

Наезд со стороны Путина

Фото: tass.ru

Пока внимание Лукашенко было полностью переключено на западный фронт, последовал удар с Востока. 18 ноября на заседании коллегии МИД РФ Владимир Путин внезапно призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией.

«Да, мы знаем и понимаем, мы знаем, что ситуация в Беларуси хоть и успокоилась, внутри страны, но тем не менее проблемы есть. Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно. И, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», – сказал Путин.

Аналитики сошлись во мнении: президент России таким образом напомнил Лукашенко о необходимости проведения обещанной конституционной реформы и разработки механизма транзита власти.

Руководитель Беларуси не стал скрывать, что его эти слова задели. На следующий день в интервью BBC он сделал выпад в адрес президента России:

«Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской) начну вести переговоры».

Возможно, Лукашенко уже пожалел о своих словах. Теперь ожидается реакция Путина.

Признания во время интервью BBC

Фото: president.gov.by

Из опубликованных видеокадров напрашивается вывод, что 19 ноября на интервью со Стивеном Розенбергом руководитель Беларуси пришел уже на взводе. Объясняться это может тем, что перед интервью он поговорил по телефону с Путиным, который накануне призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией.

В результате руководитель Беларуси признал избиения задержанных на Окрестина и то, что сознательно закрывает глаза на действия мигрантов. В коротком сюжете BBC он выступил в неприглядном свете.

Чего Лукашенко надеялся добиться своими резкими заявлениями? Этот вопрос так и остался без ответа. По итогу скорее Розенберг использовал Лукашенко, чем наоборот.

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