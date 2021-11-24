Черная неделя Лукашенко: у диктатора произошло сразу четыре провала

Черная неделя Лукашенко: у диктатора произошло сразу четыре провала16
- 24.11.2021, 8:45
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Хронология пикирования «сбитого летчика».
С понедельника 15 ноября по понедельник 22 ноября произошло несколько знаковых событий со знаком минус для Лукашенко.
Сайт udf восстановил хронологию.
Общение с Меркель: от эйфории до «кидалова»
Пресс-служба Лукашенко сообщила 15 ноября, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с ним и общение продлилось 50 минут.
17 ноября Меркель и Лукашенко поговорили во второй раз. Госпропаганда праздновала победу: мол, Запад готовится заключить сделку с руководителем Беларуси и фактически признать его легитимность.
Но ни того, ни другого так и не произошло. 22 ноября Лукашенко с разочарованием констатировал:
«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по двум тысячам беженцам. У нас же в этом лагере около двух тысяч беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия) их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), — контактные лица. Они на контакт даже не выходят».
Кризис с мигрантами: Польша контратакует
Мало того, что с Меркель у Лукашенко ничего не выгорело. Белорусские власти в ситуации миграционного кризиса, похоже, загнали себя в тупик и находятся на грани полного провала.
На прошлой неделе после штурма мигрантами границы с бросанием камней власти Польши выдвинули официальному Минску ультиматум. Они потребовали до 21 ноября стабилизировать обстановку на границе, иначе будет закрыто железнодорожное сообщение.
На данный момент можно говорить, что это сработало: мигрантов отправили в логистический центр. Похоже, белорусские власти пребывают в растерянности и не знают, что делать дальше.
Наезд со стороны Путина
Пока внимание Лукашенко было полностью переключено на западный фронт, последовал удар с Востока. 18 ноября на заседании коллегии МИД РФ Владимир Путин внезапно призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией.
«Да, мы знаем и понимаем, мы знаем, что ситуация в Беларуси хоть и успокоилась, внутри страны, но тем не менее проблемы есть. Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно. И, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», – сказал Путин.
Аналитики сошлись во мнении: президент России таким образом напомнил Лукашенко о необходимости проведения обещанной конституционной реформы и разработки механизма транзита власти.
Руководитель Беларуси не стал скрывать, что его эти слова задели. На следующий день в интервью BBC он сделал выпад в адрес президента России:
«Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской) начну вести переговоры».
Возможно, Лукашенко уже пожалел о своих словах. Теперь ожидается реакция Путина.
Признания во время интервью BBC
Из опубликованных видеокадров напрашивается вывод, что 19 ноября на интервью со Стивеном Розенбергом руководитель Беларуси пришел уже на взводе. Объясняться это может тем, что перед интервью он поговорил по телефону с Путиным, который накануне призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией.
В результате руководитель Беларуси признал избиения задержанных на Окрестина и то, что сознательно закрывает глаза на действия мигрантов. В коротком сюжете BBC он выступил в неприглядном свете.
Чего Лукашенко надеялся добиться своими резкими заявлениями? Этот вопрос так и остался без ответа. По итогу скорее Розенберг использовал Лукашенко, чем наоборот.