«Автобусы исчезли»: что странного случилось за неделю в том месте, где сейчас живут мигранты 8 24.11.2021, 8:55

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Фото: Reuters

Наиболее резонансные новости из логистического центра «Брузги»

За неделю ангар логистического центра у границы с ЕС превратился в демо-версию обычного белоруского агрогородка. Но в лагере уже неделю и без этого происходит довольно много странных вещей. The Village Беларусь обратил внимание на самые забавные.

Четыре исчезнувших автобуса и полторы тысячи мигрантов

Вызывайте математика-экзорциста — он необходим, чтобы разобраться с этими странными цифрами. За день до силового штурма мигрантами КПП, 15 ноября, их там было около 3,5 тысяч (по данным польской полиции). А по данным беларуского погранкомитета, в логистический центр в первый день, 16 ноября, переселилась 1000 человек, еще тысяча оставалась в лесу и у границы. Сейчас в лагере, как заявляют госСМИ, около 2 тысяч человек. Казалось бы все сходится — у поляков фейки, а в цифрах госпогранкомитета никаких нестыковок нет — тысяча из леса и палаток переехала в логистический центр — и всего стало две. Но как бы не так.

Выглядит так, что цифра 2 тысячи для белорусских властей магическая — заболевших коронавирусом у Минздрава всегда было плюс-минус 2 тысячи в самый пик, и мигрантов вот теперь тоже две тысячи.

Цифру «две тысячи» Госпогранкомитет озвучил и 8 ноября, когда большая колонна мигрантов только пришла к польской границе. Можно было бы подумать, что за две недели просто ничего не изменилось — две тысячи как пришли, так там и сидят, но это тоже не так. Как минимум три следующие дня сами провластные СМИ сообщали о том, что новые группы мигрантов продолжают прибывать к границе, а 10 ноября, по их информации, в палаточном лагере уже было 3 тысячи человек, не считая силовиков и пропагандистов. А 14 ноября к границе пришла еще одна большая организованная группа мигрантов — несколько сотен человек. Остается лишь предположить, что за время стояния лагеря примерно 1,5 тысячи мигрантов растворились в лесах.

В этой истории есть еще один загадочный момент. Утром 17 ноября от границы уехали 4 автобуса с мигрантами в неизвестном направлении. «Четыре автобуса с беженцами покинули стихийный лагерь возле ПП „Брузги“. Их разместят в других местах, чтобы не создавать толкучку в логистическом центре», так написали об этом провластные СМИ со ссылкой на Красный Крест. Больше об этом провластные СМИ не сообщали ничего и куда на самом деле увезли этих людей, неизвестно.

Зарядка телефона за труд

В экстремальных условиях оказывается, что возможность подзарядить мобильный — это такая же базовая потребность, как есть и спать. Это понимают и охраняющие мигрантов беларуские силовики. Сирийский мигрант рассказывал, что когда его дочь жила в палаточном лагере на границе, чтобы зарядить телефон всего на 20%, с людей требовали 100 долларов. Традиция платить за возможность зарядки переехала вместе с мигрантами в логистический центр, но «валюта» поменялась: теперь, чтобы получить доступ к генератору с розетками, мигранты должны поработать — об этом открыто написали провластные СМИ:

«Хочешь подзарядить телефон или power bank — надо поработать. Например, поучаствовать в уборке. Для трудолюбивых мигрантов провели дополнительные розетки».

Для полной синхронизации с белорусской действительностью не хватает только ввести налог на тунеядство для мигрантов.

«Губернаторская» куртка и модный показ от мигрантов в белорусских луках

ГосСМИ и телеграм-каналы на прошлой неделе показали «мини-сериал» про «губернаторскую куртку». Тизер выпустил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. В своем телеграм-канале он опубликовал пост, слогу которого могли бы позавидовать Муковозчик с Азаренком:

Новость масштабировалась на все районные СМИ только на следующий день. А на сайте Могилевского облисполкома появился подробный фотоотчет о путешествии куртки из кабинета чиновника в бус с подарками для мигрантов. Интрига, кто стал счастливым обладателем куртки чиновника, осталась не раскрыта. Но идея помочь одеждой застрявшим на границе людям, была не такая уж свежая. За день до этого в логистический центр уже привезли много другой, конечно, менее статусной одежды. А сами мигранты превратили переодевание в белорусские луки в фан, зацените их стильные луки:

Кстати, поступок председателя Могилевского облисполкома — не единственный в списке великих дел чиновников на благо мигрантов. Сам Студнев, который называет себя мэром Бобруйска, за несколько дней до этого решил накормить 3 тысячи мигрантов пятью кебабами. Тогда еще эти люди жили в палатках у границы, а шаурма не была мейнстримом. Студнев написал в своем телеграм-канале:

«Сегодня с утра лично заказал для наших мигрантов, томящихся в лесах на границе под надзором польской хунты, 5 свежайших кебабов. Достаточно было лишь позвонить по телефону и оформить заказ».

История умалчивает, кому звонил Студнев и кто занимался доставкой кебабов от мэра, но позже мы все узнали, что лучший по вопросу шаурмы в Беларуси — Юрий Караев.

Инспекторы цен на шаурму — Караев и Караник

Краткое содержание драмы «Цены на шаурму в лагере у Брузги». В пятницу к логистическому центру приехал фудтрак с шаурмой, к нему выстроилась плотная очередь. Пару часов спустя в сети появилось видео, на котором несколько мигрантов возмущались резким подъемом цен на шаурму — было 3 рубля, стало 15 — в доказательство показали кадр, как рука без маникюра (запомните, это важная деталь, которая очень помогла расследованию) меняет ценники.

На следующий день ситуацию взял под контроль Юрий Караев, который сейчас помощник Лукашенко по Гродненской области, а до этого был главой МВД. Он заявил, что перед началом торговли лично предупреждал, чтобы на мигрантах не смели наживаться, а цена 3 рубля для шаурмы вообще нереалистичная — то есть кто-то врет. К разбирательству подключился председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и выдвинул свою версию происходящего: «Это очень похоже на провокацию. Руки, меняющие ценник на видео, не работников фудтрака. Сейчас проверяем записи, опрашиваем работников, чтобы выяснить все нюансы», — такими словами вселил уверенность в торжество справедливости бывший глава Минздрава.

К вечеру расследование было завершено — Юрий Караев отчитался об этом в эфире пропагандиста Игоря Тура.

«Внимательно изучив видео, и разговаривая сразу же с продавцом, сотрудником торговли — с двумя — этого заведения, они убедили меня в том, что они даже не выходили из ларька устанавливать цены. Они мне показали и, как говорится, на раз-два доказали, что кем-то было приклеено, ну явно мужские руки — здоровые такие, не женские. Она мне показала свои тонкие наманикюренные, обработанные как положено по санитарно-эпидемиологическому режиму», — опроверг фейки убедительными аргументами Караев.

Но открытым остался другой вопрос — кто этот дерзкий провокатор, которому принадлежат «явно мужские руки» и как он проник на территорию лагеря — неужели вместе с гуманитаркой? Или, может, это польский шпион, скрывающийся под формой беларуского силовика? Надеемся, Юрий Караев не бросит начатое расследование на самом интересном и доведет до справедливого конца.

Потерпевшая от газа игуменья Гавриила

Игуменья Гавриила стала неотъемлемым атрибутом послевыборной пропаганды: где праздник у режима — там игуменья Гавриила. Широкую популярность ей принесло выступление на провластном женском форуме в сентябре прошлого года, в разгар массовых протестов и жестких задержаний. В своей речи она назвала протестующих «толпой безумцев», которая ««как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики», за что потом, правда, извинилась.

Оставаться в стороне от срежиссированной режимом истории с мигрантами, как вы понимаете, она тоже не могла. На камерах пропагандистов Гавриила появилась с большим крестом и синим пакетом в руках в день, когда мигрантов заселили в логистический центр. Хотя среди курдов есть не только мусульмане, Гавриила с крестом в руках среди тысячи людей с восточной внешностью выглядела немного странно. Беларусы в соцсетях иронизировали, что в синем пакете у нее, вероятно, сало.

Повторный визит она нанесла в день, когда в лагере восторжествовала шаурма-справедливость — уже без креста.

В этот день она призналась, что была «тайным гостем» во время силового штурма мигрантами границы: «Я в метрах, может, в 150 была на КПП именно в тот день. И тоже мне попала вот эта ядовитая смесь. У меня дня два было красное лицо, горело», — пожаловалась она.

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