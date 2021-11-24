«И больше всех вопросов у ябатек: почему нас увольняют?» 22 24.11.2021, 9:07

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Российские олигархи уже поделили между собой белорусские заводы.

Беларуские предприятия охватили массовые увольнения, пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Увольняют всех, не смотря на регалии, опыт и политические взгляды. И больше всех вопросов у ябатек: Почему нас увольняют? Почему не со змагаров начали? Есть один простой ответ —приватизация.

Ни для кого не секрет: российские олигархи уже поделили между собой заводы. Их делегации год посещают предприятия и прицениваются.

Уволят они всех. А что вы думали? Они тут будут бизнес делать? Будут поддерживать конкуренцию? Им это не нужно. Им нужна земля по дешевке. Наша земля.

Во всей этой мясорубке оказываются простые работники, которые хотят спокойно жить. Но не получится. Настало время, когда нужно бороться. Бороться за работу, за предприятие, за зарплату, за право жить, за наше будущее.

Мы 26 лет молчали. Как итог — этого оказалось мало. Аполитичность и безразличие сделали свою работу. Теперь проблемы «чужих» стали проблемами каждого из нас.

Оставайся дома.

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