Ученые нашли в Австралии необычные бумеранги 1 24.11.2021, 9:14

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Фото: National Museum of Australi

Изделия оказались древними и очень редкими.

В высохшем русле реки, которая протекала на территории Южной Австралии, специалисты обнаружили пять древних и очень редких бумерангов. Скорее всего, они использовались аборигенами во время охоты на водоплавающих птиц много столетий назад.

Об этом сообщает Live Science.

Специалисты провели новый анализ и установили, что бумеранги могли использоваться не только для охоты, но и для того, чтобы копать почву, разжигать костер и даже в качестве оружия. Дополнительно проводилось радиоуглеродное датирование, которое продемонстрировало, что артефакты были изготовлены в 1650-1830 годах из древесины. В то время европейцы еще не занимались исследованием данного региона.

Эми Робертс из Университета Флиндерс в Аделаиде считает, что обнаруженные бумеранги позволяют получить совершенно новую информацию относительно того, как проживали коренные народы в южной части континента.

Из-за того, что для изготовления артефактов использовалась древесина, они быстро портятся под влиянием воздуха. Археологам за все время удалось отыскать их только шесть. Еще реже получается одновременно найти несколько изделий. В этот раз находка была совершена благодаря засухе из-за которой речная система Купер-Крик высохла и ее русло стало доступным к исследованию.

Женщина по имени Яндруванда Яварраваррка занималась уборкой мусора в русле и заметила первый бумеранг. На протяжении нескольких следующих недель было обнаружено еще три артефакта и один фрагмент, которые находились на расстоянии в несколько миль друг от друга.

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