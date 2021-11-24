закрыть
24 ноября 2021, среда, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли в Австралии необычные бумеранги

1
  • 24.11.2021, 9:14
  • 2,092
Ученые нашли в Австралии необычные бумеранги
Фото: National Museum of Australi

Изделия оказались древними и очень редкими.

В высохшем русле реки, которая протекала на территории Южной Австралии, специалисты обнаружили пять древних и очень редких бумерангов. Скорее всего, они использовались аборигенами во время охоты на водоплавающих птиц много столетий назад.

Об этом сообщает Live Science.

Специалисты провели новый анализ и установили, что бумеранги могли использоваться не только для охоты, но и для того, чтобы копать почву, разжигать костер и даже в качестве оружия. Дополнительно проводилось радиоуглеродное датирование, которое продемонстрировало, что артефакты были изготовлены в 1650-1830 годах из древесины. В то время европейцы еще не занимались исследованием данного региона.

Эми Робертс из Университета Флиндерс в Аделаиде считает, что обнаруженные бумеранги позволяют получить совершенно новую информацию относительно того, как проживали коренные народы в южной части континента. 

Из-за того, что для изготовления артефактов использовалась древесина, они быстро портятся под влиянием воздуха. Археологам за все время удалось отыскать их только шесть. Еще реже получается одновременно найти несколько изделий. В этот раз находка была совершена благодаря засухе из-за которой речная система Купер-Крик высохла и ее русло стало доступным к исследованию.

Женщина по имени Яндруванда Яварраваррка занималась уборкой мусора в русле и заметила первый бумеранг. На протяжении нескольких следующих недель было обнаружено еще три артефакта и один фрагмент, которые находились на расстоянии в несколько миль друг от друга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип