Валерий Карбалевич: Разозленный Путин решил нанести «укол» Лукашенко 7 24.11.2021, 10:11

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Валерий Карбалевич

Кремль нажал на самое болезненное место «союзника».

На фоне продолжения и даже обострения миграционного кризиса на границе Беларуси с Польшей и Литвой произошли важные события, пишет политолог Валерий Карбалевич.

Совершенно неожиданно прозвучало заявление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МИД 18 ноября. Президент РФ сказал:

«Да, мы знаем, что ситуация в Беларуси, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть, и мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией».

Заявление неожиданное потому, что оно противоречит всей прежней риторике российских официальных лиц. Напомню, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже год заявляет, что в Беларуси идет «диалог» власти и общества по «конституционной реформе».

И на этом фоне прозвучало такое косвенное признание того, что политический кризис в Беларуси не разрешен, и призыв к диалогу. Хочу напомнить, что такой же позиции придерживаются ЕС и США в отношении решения белорусского вопроса.

Что за этим стоит? Напряжение в отношениях между Минском и Москвой выявилось еще в октябре. Думаю, оно обусловлено тем, что год назад Лукашенко пообещал Путину транзит власти и отставку. А теперь отказывается сдержать свое обещание, пытается как-то открутиться, хочет остаться у власти на должности главы «всебелорусского народного собрания». И это вызывает недовольство Путина.

Можно предположить, что сейчас к этой теме добавилось еще одно разногласие, связанное уже непосредственно с миграционным кризисом. Путину нравится, что к нему обращаются руководители европейских стран (Германии, Франции и др.) с просьбой решить проблему на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Он ощущает себя хозяином, властелином судеб стран региона.

На прошлой неделе изменился тон заявлений российских официальных лиц. Ранее Путин избегал вмешательства в миграционный кризис, на все призывы европейских политиков о помощи отвечал, дескать, обращайтесь к Лукашенко. А 14 ноября он заявил, что готов помочь решить эту проблему. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что Россия готова выступить посредником в переговорах по урегулированию миграционного кризиса.

Возможно, Путин что-то пообещал Меркель и Макрону, дескать, если так сильно просите, то так и быть, вашу беду руками разведу. А сами вы беспомощные, без меня ничего не можете.

И вот когда Путин попытался вмешаться в миграционный кризис, Лукашенко воспротивился, отказался прислушиваться к настойчивым советам российского лидера. И пошло обострение.

В результате Путин оказался в глупом положении.

Путина это задело. Обращают на себя внимание интенсивные телефонные переговоры между ним и Лукашенко в последние дни.

Важно отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал очень важную фразу, что, мол, возлагать на Лукашенко всю вину в ситуации с мигрантами на границе абсолютно неправильно. То есть Москва готова возложить часть вины за этот кризис на Лукашенко! Это интересный нюанс.

По этим причинам разозленный Путин решил потроллить Лукашенко. И нажал на самое болезненное место союзника, призвал к диалогу с оппозицией.

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