Мигранты под руководством белорусских спецслужб 267 раз штурмовали границу Польши 24.11.2021, 10:17

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Самые агрессивные группы действовали в районе Мельника и Дубичей-Церковных.

За минувшие сутки на белорусско-польсой границе было зафиксировано 267 попыток ее незаконного пересечения.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Польские пограничники издали 44 постановления о выдворении нелегалов с территории Польши.

На участках, охраняемых польскими пограничными заставами в Дубичах-Церковных и в Мельнике группы агрессивных иностранцев штурмовали границу.

Minionej doby na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 267 prób jej nielegalnego przekroczenia.#funkcjonariuszeSG wydali 44 postanowienia o opuszczeniu Polski.

Na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Mielniku grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granicę. pic.twitter.com/2glbiTKxuh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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