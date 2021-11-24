Мигранты под руководством белорусских спецслужб 267 раз штурмовали границу Польши
- 24.11.2021, 10:17
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Самые агрессивные группы действовали в районе Мельника и Дубичей-Церковных.
За минувшие сутки на белорусско-польсой границе было зафиксировано 267 попыток ее незаконного пересечения.
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
Польские пограничники издали 44 постановления о выдворении нелегалов с территории Польши.
На участках, охраняемых польскими пограничными заставами в Дубичах-Церковных и в Мельнике группы агрессивных иностранцев штурмовали границу.
Minionej doby na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 267 prób jej nielegalnego przekroczenia.#funkcjonariuszeSG wydali 44 postanowienia o opuszczeniu Polski.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021
Na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Mielniku grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granicę. pic.twitter.com/2glbiTKxuh
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.