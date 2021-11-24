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Мигранты под руководством белорусских спецслужб 267 раз штурмовали границу Польши

  • 24.11.2021, 10:17
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Мигранты под руководством белорусских спецслужб 267 раз штурмовали границу Польши

Самые агрессивные группы действовали в районе Мельника и Дубичей-Церковных.

За минувшие сутки на белорусско-польсой границе было зафиксировано 267 попыток ее незаконного пересечения.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Польские пограничники издали 44 постановления о выдворении нелегалов с территории Польши.

На участках, охраняемых польскими пограничными заставами в Дубичах-Церковных и в Мельнике группы агрессивных иностранцев штурмовали границу.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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