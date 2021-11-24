Путин примет в Сочи лидеров Армении и Азербайджана 2 24.11.2021, 10:39

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Встреча состоится по инициативе главе Кремля.

Президент России Владимир Путин 26 ноября встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как отметили в Кремле, встреча состоится по инициативе Путина и будет приурочена к «годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года».

«Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также определить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе», — говорится в сообщении.

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