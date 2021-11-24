Мигранты вырыли окопы и землянки на границе с Польшей 11 24.11.2021, 10:45

10,098

Как выглядит утро в приграничном лесу.

Политолог Андрей Суздальцев опубликовал видео о том, как выглядит утро в приграничном лесу возле польской границы.

Нелегальные мигранты вырыли целую окопов и землянок на границе.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».