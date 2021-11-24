Мигранты вырыли окопы и землянки на границе с Польшей

Мигранты вырыли окопы и землянки на границе с Польшей11
- 24.11.2021, 10:45
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Как выглядит утро в приграничном лесу.
Политолог Андрей Суздальцев опубликовал видео о том, как выглядит утро в приграничном лесу возле польской границы.
Нелегальные мигранты вырыли целую окопов и землянок на границе.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.