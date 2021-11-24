ЕС: В Беларуси находятся около 15 тысяч нелегалов 24.11.2021, 10:49

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Более 40 тысяч попыток пересечь границы ЕС были предотвращены.

За год более 7500 человек смогли попасть в Литву, Польшу и Латвию с территории Беларуси. Это те, кого власти этих стран зарегистрировали, сообщает DW Беларусь. Более 40 тысяч попыток пересечь границы ЕС были предотвращены. По оценкам европейских чиновников, сейчас в Беларуси находятся около 15 тысяч мигрантов, среди них более 2000 - у границ Евросоюза.

Эти данные озвучили представители Еврокомиссии на слушаниях в Европарламенте по ситуации с мигрантами на границе с ЕС.

"Лукашенко - не только диктатор, угнетающий свой народ и нелегально держащийся за власть после сфальсифицированных выборов. Он еще и бандит с большой дороги", - заявила француженка Натали Луазо из либеральной фракции "Обновить Европу". "Несколько месяцев назад Лукашенко сказал, что пошлет нам мигрантов, потом наркотики, а потом мафию. Но мафия - это он и его сообщники в этом неслыханно циничном предприятии", - добавила Луазо.

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