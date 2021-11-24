На белорусский рубль началось давление со стороны российского «брата» 24.11.2021, 11:09

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Нацбанк сдался и согласился включить печатный станок.

Курс рубля пошел вниз. Надо сказать, что факторов несколько, пишет телеграм-канал «Ник и Майк». С одной стороны, это дичь, которую начал творить Нацбанк: регулятор сдался и согласился включить печатный станок. Это все на фоне падения ВВП (в октябре – минус 0,3 процента, а в целом по году, несмотря на удачную конъюнктуру на рынках, с пиковых 3,5% упал уже до 2,4%. И это не предел).

Цены продолжают свой рост, несмотря на все новые и новые запреты. Любопытно, что после совещания во Дворце, где синепал заявил о том, что за цены присутствовавшие там оловянные солдатики ответят головой, один из этих солдатиков заявил, что рост цен они остановить не в состоянии. Если вы еще сомневались, то вот наглядный пример итальянской забастовки, прямо не выходя из Дворца. Ник посоветовал бы Субботину чуть лучше шифроваться. Могут вычислить.

С другой стороны, на белорусский рубль началось давление со стороны российского брата. Череда новостей про то, что Россия может напасть на Украину, обрушила стоимость российских компаний. Рынок отреагировал паникой, которая пока непонятно чем закончится.

Со своей стороны крайне настоятельно рекомендуем провести еще раунд переговоров с друзьями и родственниками, которые еще не забрали вклады. Дисбалансы уже накоплены, и теперь остается два вопроса: когда и с какой скоростью.

Судя по тому, что чистки затронули и Нацбанк, то надежды нет уже и на него. Хунте нужны деньги, чтобы прокормиться. А в такие моменты она готова на все. Про людей вспомнят точно в последнюю очередь. Времени осталось не так много. Поторопитесь.

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