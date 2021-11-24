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Более 100 агрессивных мигрантов, бросая камни, атаковали польских пограничников

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  • 24.11.2021, 11:19
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Более 100 агрессивных мигрантов, бросая камни, атаковали польских пограничников
Архивное фото anadolu agency

Нападение происходило под руководством белорусских спецслужб.

Вчера около 19.00 группа из более чем 100 агрессивно настроенных иностранцев силой пыталась штурмовать границу Польши. В польских пограничников бросали камни.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Нападение происходило под наблюдением белорусских спецслужб.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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