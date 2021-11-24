Более 100 агрессивных мигрантов, бросая камни, атаковали польских пограничников 1 24.11.2021, 11:19

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Архивное фото anadolu agency

Нападение происходило под руководством белорусских спецслужб.

Вчера около 19.00 группа из более чем 100 агрессивно настроенных иностранцев силой пыталась штурмовать границу Польши. В польских пограничников бросали камни.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Нападение происходило под наблюдением белорусских спецслужб.

Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę🇵🇱🇧🇾. W służby polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywał się pod nadzorem białoruskich służb.#zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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