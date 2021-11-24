Более 100 агрессивных мигрантов, бросая камни, атаковали польских пограничников

Более 100 агрессивных мигрантов, бросая камни, атаковали польских пограничников1
- 24.11.2021, 11:19
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Нападение происходило под руководством белорусских спецслужб.
Вчера около 19.00 группа из более чем 100 агрессивно настроенных иностранцев силой пыталась штурмовать границу Польши. В польских пограничников бросали камни.
Об этом сообщает Погранслужба Польши.
Нападение происходило под наблюдением белорусских спецслужб.
Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę🇵🇱🇧🇾. W służby polskie rzucano kamieniami.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021
Atak odbywał się pod nadzorem białoruskich służb.#zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.