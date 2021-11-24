Увеличить цену для Путина Тимоти Эш, «Новое время»

24.11.2021, 11:26

2,008

Тимоти Эш

На этом этапе лучшая защита для украинцев — это отвечать асимметрично.

За последнюю неделю стали заметны разногласия оценки риска вероятности нападения зимой России на Украину между Вашингтоном и высшим эшелоном команды Зеленского, а также общественным мнением на местах.

Несколько вернувшихся из Украины людей рассказали мне, что местные жители, похоже, либо не знают о риске, либо пытаются его приуменьшить. Также российские СМИ еще не включили режим максимальной травли Украины и не толкуют о неизбежности войны. Возможно, это желание не нагнетать панику у местного населения по поводу того, что может не произойти.

Правда, только в эти выходные прозвучали официальные предупреждения о том, что риски могут возрастать. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины. Примечательно, что изложенный им сценарий похож на мой — такой российский вариант Второй войны в Персидском заливе, кампании «быстрого достижения преимущества», проведенной издалека или преимущественно из-за российской границы, с использованием воздушных сил, артиллерийских и ракетных ударов.

Это бы минимизировало российские потери во время любого наземного наступления, а целью было бы разбить украинское войско настолько, чтобы Зеленский был вынужден в течение нескольких дней или недель признать поражение и подписать новый долгосрочный договор с Россией.

Думаю, что Украина уже должна определиться, готова ли ответить огнем на огонь и нанести контрудар (вероятно, ракетный и артиллерийский) по самой России. Очевидно, Россия расценит это как эскалацию, хотя я сомневаюсь, что международное сообщество будет рассматривать это так же, но Запад скорее всего посоветует украинской стороне действовать осмотрительно. Последнее будет трудно выполнить, когда твой суверенитет под угрозой и подвергается постоянным атакам.

Я считаю, что на этом этапе лучшая защита для украинцев — отвечать асимметрично, не раскрывать, готовы ли они ответить ударом на удар, поражая цели в России.

Но украинцы должны предостеречь россиян, что любое нападение приведет к максимальным потерям среди россиян. Цену для Путина нужно поднять, тогда он просто не захочет нападать.

Тимоти Эш, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».