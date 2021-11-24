Медики сообщили о появлении новых долгосрочных симптомов COVID-19
- 24.11.2021, 11:48
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Исследование провели сотрудники Манчестерского университета.
Специалисты из Манчестерского университета проанализировали данные 12 млн пациентов, перенесших COVID-19, чтобы определить влияние болезни на их психику.
Выяснилось, что переболевшие COVID-19 в 2 раза чаще страдают от депрессией, бессонницей и тревогой.
Об этом сообщает ABC Zdrowie.
Так, результаты исследования продемонстрировали, что коронавирусная инфекция вызывает повышенный риск развития усталости и проблемы с психическим здоровьем, которые сохраняются длительное время после выздоровления.
У тех, кто вел борьбу с симптомами COVID-19, некоторые из них сохранялись на протяжении не менее 10 месяцев.
При этом признаки депрессии, усталости и бессонницы фиксировались у переболевших COVID-19 в 10 раз чаще, чем у тех, кто не болел коронавирусной инфекцией.
Среди пациентов старше 80 лет риск развития психических заболеваний после COVID-19 был в 4,2 раза выше.
Пациенты в шесть раз чаще жалуются на усталость и в 3,2 раза чаще жалуются на проблемы со сном. Они в 4,9 раза чаще принимали лекарства от нарушений сна, чем те, кто не болел COVID-19.
Коронавирус может инфицировать нервные клетки. В ходе заражения коронавирусом могут произойти, в частности изменения психического статуса и нарушения сознания.