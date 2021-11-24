Видеофакт: Белорусские силовики с оружием стали в проломе пограничного заграждения и слепят польских пограничников 16 24.11.2021, 12:02

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Лукашисты начали действовать на границе более нагло и открыто.

Польская погранслужба опубликовала видео, на котором белорусские силовики в открытую стоят у места, где агрессивная группа мигрантов только что пыталась прорваться через границу с Польшей. В руках у некоторых оружие.

Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę🇵🇱🇧🇾. W służby polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywał się pod nadzorem białoruskich służb.#zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

Перед ними — забор из колючей проволоки, который снесли мигранты.

Польских пограничников слепят из стробоскопа в виде фонарика на голове у белорусского силовика. Таким образом польских пограничников слепят каждый раз, когда мигранты идут на штурм границы.

Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти Беларуси изменили метод атаки на польскую границу: белорусские cпецслужбы начали действовать в открытую.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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