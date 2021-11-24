Матеуш Моравецкий назвал семь принципов для противодействия гибридной агрессии с Востока 4 24.11.2021, 12:16

5,646

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши обратился с сильным письмом к евродепутатам.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий направил обращение к депутатам Европейского Парламента, сообщает wprost.pl. Включил в него семь условий, которые «позволят перенять инициативу Европе и заблокировать действия Путина и Лукашенко».

«Нет необходимости доказывать намерения Лукашенко. Он сам каждый день приводит однозначные доказательства. «Мы уничтожим всех подонков, которых вы (Запад) финансировали» - эти слова не прозвучали на тайном совещании. Так высказался Александр Лукашенко в эфире Би-би-си. Так говорит только человек, уверенный в своей безнаказанности», – пишет Моравецкий.

«Белорусский узурпатор смеется в лицо Европе, потому что убежден, что ЕС не в состоянии дать ему и его держателям должного ответа. Чем больше беспомощность содружества демократических государств, тем громче смех диктатуры. Поэтому мы все должны осознавать масштабы этой угрозы. Мы все должны понимать, что это не очередной обычный дипломатический кризис, а элемент более широкого плана, корни которого нужно искать не только в Минске, но и в Москве», – добавил премьер.

«Послевоенная Европа мечтала жить в мире и процветании. И эту мечту сегодня у нас можно отнять, если мы не начнем действовать. Каждый следующий шаг Владимира Путина не встречался с должной реакцией Европы. Если сегодня мы не примем мер, завтра будет слишком поздно», - заявляет он и делится семью правилами по разрешению кризиса.

Премьер-министр Польши назвал следующие принципы:

Никаких уступок. Дело зашло уже слишком далеко. Россия и Беларусь перешли все возможные границы. Мы не можем позволить им большего.

Ничего о нас без нас. Любая попытка разрешить конфликт должна основываться на согласии. Любая попытка переговоров в обход некоторых государств - это успех Владимира Путина.

Солидарность перед лицом общей угрозы. Этот кризис касается не только Польши, Литвы, Латвии или Эстонии. Цель Владимира Путина - разрушить европейское единство, поэтому его укрепление в этом вопросе должно стать нашим ответом.

Слов уже недостаточно. Мы должны действовать решительно, через экономические санкции, которые покажут, что мы с решимостью отвечаем на провокации Минска и Кремля.

Трансатлантическое сотрудничество. Этот конфликт имеет измерение столкновения цивилизаций. С одной стороны цинизм и авторитаризм, с другой - свобода и демократия. Поэтому перед лицом этих угроз мы должны призвать дух единства всего западного мира и сотрудничать не только в рамках ЕС, но и расширить это сотрудничество на НАТО.

Общая энергетическая политика. ЕС является объектом энергетического шантажа России потому, что мы продолжаем в энергетической политике играть друг против друга, а не друг за друга. Пока это не изменится, мы можем быть уверены, что Путин будет разыгрывать эти интересы в свою пользу.

Европа - это больше, чем ЕС. Государства, которые остаются за пределами ЕС, такие как Украина и Молдова, должны получить сигнал о том, что они не остаются одни на произвол неоимпериальной политики Москвы. Мы должны с большей энергией вернуться к идее интегрирования новых членов в Союз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».