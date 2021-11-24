Российские медики позвали лидеров антиваксеров в «красные зоны» больниц 5 24.11.2021, 12:23

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Фото: ТАСС

Письмо адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам.

Главные врачи крупных больниц России обратились с открытым письмом к ряду известных общественных деятелей и политиков, выступающих с критикой вакцинации, посетить "красные зоны" и реанимации, где лежат больные коронавирусной инфекцией, а также морги. Об этом сообщает РБК.

Письмо адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам "и другим противникам вакцинации". Среди них - лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, заместитель председателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.

"Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать", — говорится в обращении.

Среди подписавших письмо — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, главврач больницы № 67 Андрей Шкода. Помимо московских медиков письмо также подписали главврачи из Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска. Многие из подписантов — члены ассоциированной с властью партии "Единая Россия", Проценко был в федеральном предвыборном списке партии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже ответил на письмо врачей, заявив, что никогда не выступал против вакцинации, сам трижды привился, но не

согласен с принуждением к прививкам. Его слова приводит "Интерфакс".

В середине октября на фоне очередной волны развития эпидемии главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко обратился к коллегам-врачам и призвал "откровенно и без прикрас" говорить с населением, разъясняя ситуацию с распространением инфекции. "В разъяснительном плане мы все с вами сильно недорабатываем", — отметил он.

Как пишут сегодня "Известия", региональные отделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 активных противниках вакцинации от СOVID-19. В пресс-службе ведомства рассказали изданию, что вычисляли антипрививочников при помощи мониторинга региональных СМИ, социальных сетей и мессенджеров.

Ранее Росздравнадзор поручил региональным отделениям сообщать в прокуратуру и следственные органы о людях, которые распространяют "заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" от коронавирусной инфекции. В ведомстве пояснили, что агитация против вакцинации может иметь признаки преступлений по статьям о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности, и грозит наказанием до трех лет лишения свободы.

Ранее в ноябре правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в общественных местах и на транспорте. Власти заявляли, что, таким образом, хотят стимулировать вакцинацию. Однако сегодня стало известно, что правительственные законопроекты не попали в предварительный график работы Госдумы в декабре.

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