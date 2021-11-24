Ольга Северинец: Павел сильно похудел в колонии 1 24.11.2021, 12:44

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Павел Северинец

Политзаключенный не падает духом и держится бодро.

Белорусский оппозиционный политик, политзаключенный Павел Северинец, отбывающий свой срок усиленного режима в Шкловской колонии, сильно похудел, но духом не падает, держится бодро, сообщает «Радыё Рацыя».

Тяжело работает, но на многочисленные письма старается давать ответы, говорит его жена Ольга Северинец:

— Какое-то общение с Павлом есть, потому что идут письма, изредка, но идут. Раз в несколько недель мы их получаем: мне и Франциску приходят отдельные письма с картинками. Раз на какое-то время им даются звонки из колонии по вайберу, поэтому на пару минут можно услышать его голос тоже. Или даже изредка увидеть его на видео, что вот, он живой. Знаем мы, что он там работает на пилораме, видимо во вторую смену, потому что писал, что когда возвращается с работы, то уже звезды на небе. Похудел очень он. Я надеюсь, что условия терпимы для него. Но это только мои надежды.

На усиленном режиме разрешается раз в год продуктовая передача и одна вещевая, небольшие витаминные передачки раз в месяц. В декабре Павлу Северинцу исполнится 46 лет. За свою жизнь он трижды был осужден на большие сроки. В 2006, 2011 и 2020 годах международная организация Amnesty International признала Павла Северинца узником совести.

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