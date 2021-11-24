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США заявили о значительном ухудшении ситуации с религиозной свободой в Беларуси

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  • 24.11.2021, 12:49
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США заявили о значительном ухудшении ситуации с религиозной свободой в Беларуси

Режим устраивает чистки среди священников и продвигает антисемитские теории.

Ситуация с религиозной свободой в Беларуси «значительно ухудшилась» за последний год, констатировала во вторник федеральная Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), сообщает ТАСС.

«Условия религиозной свободы <...> в Беларуси резко ухудшились на фоне жестоких репрессий со стороны властей против гражданского общества после широкомасштабных антиправительственных протестов, начавшихся в августе 2020 года. С тех пор режим Александра Лукашенко проводил чистки среди критиковавших его авторитарные методы представителей католического и православного духовенства, устраивал рейды против участников католических и протестантских богослужений, а также публично продвигал антисемитские теории и риторику», - говорится в пресс-релизе, распространенном в связи с публикацией подготовленного USCIRF доклада о ситуации со свободой религии в Беларуси.

USCIRF - независимая двухпартийная комиссия федерального правительства США. Она отслеживает по всему миру случаи нарушения религиозных свобод и предоставляет соответствующие рекомендации президенту, госсекретарю и Конгрессу США.

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