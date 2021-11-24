«Мужчинам-курдам белорусские силовики плоскогубцами выкручивали пальцы рук» 7 24.11.2021, 13:00

9,554

Лукашисты 22 дня держали семью мигрантов в заложниках.

Активистка Елена Гнаук рассказала душераздирающую историю об издевательствах белорусских силовиков над курдскими мигрантами:

— Мои дорогие! Я выкладывала вам ролик курдской семьи, которая 22 дня находилась в лесу в заложниках у белорусских военных. Их 10 человек, из которых четверо — малолетние дети.

Люди все это время находились в районе погранперехода Тишемля, что в Свисловичском районе Гродненской области.

Над людьми жестоко все время издевались, применяли пытки, избивали и женщин на глазах у детей. Мужчинам плоскогубцами выкручивали пальцы рук.

Мы поставили на уши всех силовиков, которых только можно. Но никто этих людей и не собирался искать. И уж тем более привлекать преступников к ответу!

Мы связались с поисковой группой «Ангел», и ребята готовы были выехать на поиски, но местная «власть» запретила.

Мало того, местное Свисловичское РОВД о всех наших шагах доносило до исполнителей-изуверов. Однако поднятый нами «шухер» свое дело сделал. Силовики вчера поздно вечером посадили их в машину и вывезли в Гродно. Вместе с ними в машине было еще четыре курда, которые были больны. Мы узнали, что кроме этой семьи, в заложниках остаются еще 23 семьи!

Ребята-курды со слезами на глазах вспоминают польских пограничников, которые не дали им умереть от голода. Они приносили еду и через проволоку передавали им.

Мы предполагали, что их отправят самолетом домой бесплатно, о чем громко шумит чиновничья власть.

Но никто этого не собирался делать!

Кроме денег, у двух членов этой семьи забрали еще и паспорта. У них просрочена виза, и люди зависли. Сейчас они в относительной безопасности. Наши сердобольные белорусы их отмывали, стирали, собирали вещи, одевали этих несчастных.

Сейчас они находятся в одном из хостелов Минска и собираются восстановить визу и вылететь обратно на родину в Курдистан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».