Кредиторская задолженность белорусских флагманов установила новый антирекорд 1 24.11.2021, 13:01

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Предыдущий максимум долга продержался всего месяц.

Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий Беларуси к 1 октября превысила 67,9 миллиарда рублей, сообщает banki24.by. По информации специалистов, это максимальное значения за все время измерения.

При этом к кредиторской задолженности относят как обязательства предприятий перед партнерами за поставленную продукцию либо оказанные услуги, выполненные работы, так и задолженность по оплате труда сотрудников и по платежам в госказну.

С начала текущего года до 1 октября размер кредиторской задолженности флагманов вырос на 10,4%, при этом за весь прошлый год рост составил 12,8%, а за 2019-й — 8,1%.

В списке самых крупных должников лидируют предприятия Минска и столичной области — суммарно их задолженность превышает 34 миллиарда рублей, а самый быстрый уход в минус демонстрируют компании Гродненской области. Наименьшая «кредиторка» у предприятий Брестской области — 5,6 миллиарда рублей.

Среди отраслей экономики, по оценкам специалистов, быстрее всего наращивает долги промышленность — 28 миллиардов рублей, причем предыдущий «рекорд» по размеру долга (на 1 мая 2021 года) составлял на 16,1% меньше.

У флагманских предприятий сельского хозяйства кредиторская задолженность достигла 9,95 миллиарда рублей, у предприятий строительной отрасли — 6,108 миллиарда, и это также максимальное значение за весь период измерений долга.

— Прежний рекорд продержался всего один месяц. С начала года размер кредиторки в стройсекторе вырос на 11,1%, — отметили аналитики.

Далее в списке должников по убывающей идут оптовая торговля (4,623 миллиарда рублей), розничная торговля (6,372 миллиарда), транспорт (3,635 миллиардов).

Ранее в интервью «Филину» старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб объяснил, почему возникла такая ситуация. По его словам, это проблема — не сегодняшнего дня.

Падение рентабельности произошло не сегодня, не на прошлой неделе, даже не месяц назад. Если говорить о так называемых флагманах, у них стабильно плохое состояние, причем у некоторых – годами и десятилетиями, - заявил эксперт.

Аналитик также рассказал, как белорусские предприятия пытаются решать эту проблему «креативными способами».

— В начале этого года применили хитрую схему для спасения БМЗ, связанную с выпуском облигаций Банка развития. А затем был принят указ о помощи государственным предприятиям и решении проблемы задолженности (указ «О стабилизации финансового состояния организаций» от 15 октября 2021 года – Ф), где январская схема по БМЗ масштабировалась на все промышленные предприятия и на всю экономику, — рассказал Вадим Иосуб.

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