При прорыве границы под контролем белорусских спецслужб мигранты ранили польского солдата 2 24.11.2021, 13:10

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фото: anadolu agency

Около 30 нелегалов проникли на территорию Польши, но были задержаны.

Группа из более чем 100 агрессивных иностранцев пыталась силой прорвать польскую границу. Польских пограничников забрасывали камнями. Все происходило под наблюдением вооруженных длинноствольным оружием белорусских пограничников. Один польский солдат пострадал, сообщает TVP.

«В Мельнике были две попытки незаконного пересечения границы. Около 20.30 группа из 40 мигрантов пытались проникнуть на польскую территорию. Около 30 иностранцев проникли на территорию нашей страны. Нападавшие бросали камни, куски дерева в офицеров и солдат. Один из солдат получил травму головы. Ему была оказана медицинская помощь», - сообщила пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская.

Она сообщила, что группа из 30 человек, ворвавшаяся на польскую территорию, была задержана. Этим лицам было поручено покинуть польскую территорию, их сопроводили до границы.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku miały wczoraj tj.23.11 miejsce dwie siłowe próby przekroczenia granicy. 40-osobowe grupy agresywnych cudzoziemców atakowały polskie służby rzucając kamieniami, konarami drzew, użyte były również granaty hukowe.#zgranicy pic.twitter.com/87naitHT15 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021 Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę🇵🇱🇧🇾. W służby polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywał się pod nadzorem białoruskich służb.#zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

Затем еще одна группа, около 30 человек, атаковала польских офицеров и солдат.

«Кроме камней, кусков дерева они бросали петарды. Этой группе удалось пройти на территорию Польши, однако все они были задержаны», – заверила пресс-секретарь Погранслужбы.

Массированное нападение на польскую границу произошло и в районе Дубичей-Церковных. Около 20 часов вечера группа из более чем 100 нелегальных мигрантов пыталась попасть на польскую территорию.

«Эти люди были очень агрессивны, бросали камни в сторону польских офицеров, перебрасывали мостки через забор из колючей проволоки, мигранты рубили элементы заграждения. Всему этому помогали белорусские солдаты», - сообщила Анна Михальская.

В результате этих атак на польскую территорию удалось проникнуть более 100 мигрантам.

«Судя по нашим данным, это были в основном граждане Ирака. Все эти люди были задержаны сразу у линии границы, проинструктированы об обязательном уходе с польской территории и доставлены к границе», – заявила она.

Двое из задержанных на польской территории пожаловались на плохое самочувствие.

«Это два гражданина Ирака. Один из мужчин сказал, что у него болит нога, другой сказал, что ему плохо. Им была вызвана медицинская помощь. Их доставили в больницу. Эти люди находятся в хорошем состоянии, ничто не угрожает их здоровью и жизни», – сообщила Михальская.

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